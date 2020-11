থানায় জিডি হবে ৫ মিনিটে, লাগবে না টাকা – কুড়িগ্রামের এসপি মহিবুল ইসলাম

থানায় জিডি হবে ৫ মিনিটে, লাগবে না টাকা – কুড়িগ্রামের এসপি মহিবুল ইসলাম

কুড়িগ্রামের সকল থানায় মানুষের ভোগান্তি কমিয়ে দ্রুত সময়ে জিডি করতে নানা উদ্যোগ গ্রহন করেছেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মহিবুল ইসলাম খান বিপিএম।



জানা গেছে, বেশিরভাগ মানুষকে যে কারনে থানায় যেতে হয় তার মধ্যে অন্যতম কারন হলো জিডি করা। দ্রুততম সময়ে জিডি করতে পুলিশ সুপার কর্তৃক জেলার সকল থানায় জিডির ফর্ম সরবরাহ করা হয়েছে।মানুষের দ্রুত সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে এমন উদ্যোগ গ্রহন করেছেন কুড়িগ্রামের এসপি।



পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মহিবুল ইসলাম খান বিপিএম জানান, জিডি লেখার জন্য কারো কাছে যেতে হবে না। কাউকে টাকা পয়সা দিবেন না, টাকা চাইলে সিনিয়র অফিসারদের জানাবেন। নিজের জিডি নিজেই লিখুন। এটা প্রয়োজনের জন্য সংগ্রহ করে রাখতে পারবেন।



তিনি বলেন,জিডি করতে গিয়ে ডিউটি অফিসারের কাছ থেকে এক কপি ফর্ম নিবেন। ফর্মে আপনার প্রয়োজনীয় তথ্য লিখে ফটোকপি করে মোট তিনকপি ডিউটি অফিসারের কাছে দিবেন। ডিউটি অফিসার এটার উপর সীল স্বাক্ষর দিয়ে এক কপি আপনাকে ফেরত দিবেন।



পুলিশ সুপার আরো বলেন, সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবা পাওয়া প্রত্যেক জনগনের নাগরিক অধিকার। শুধু পুলিশ নয় সকল প্রতিষ্ঠানের ঘুষ/দুর্নীতির বিরুদ্ধে সবাইকে সোচ্চার হতে হবে।



**যেসব কারনে জিডি করা হয় সেগুলো নিম্নে দেওয়া হলোঃ

১। মালামাল/কাগজপত্র হারানো, ২।মানুষ হারানো

৩। ভয়ভীতি হুমকি প্রদান।



পুলিশ সুপার কর্তৃক উপরোক্ত বিষয়ে তিন লাইনে জিডি লেখার ফরম্যাট/নমুনা।



তাং- খ্রিঃ

বরাবর

অফিসার ইনচার্জ,

…………. থানা, কুড়িগ্রাম জেলা।



বিষয়ঃ সাধারন ডায়েরী/জিডি করার আবেদন



জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে আমি………….. পিতা-……. গ্রাম-…………. থানা……………, জেলা কুড়িগ্রাম থানায় এসে লিখিতভাবে জানাচ্ছি যে, (এইটুকু সব জায়গা একই থাকবে শুধুমাত্র নিচের বিষয়বস্তুগুলো প্রয়োজনে পরিবর্তন করবেন)



“কাগজপত্র হারানোর বিষয়ে”

গত ইং তারিখ বিকাল ঘটিকার সময় বাড়ি থেকে স্কুলে/বাজারে/মার্কেটে যাওয়ায় সময় আমার কাছে থাকা মোবাইল/এসএসসি কাগজপত্র/পাসপোর্ট/ড্রাইভিং লাইসেন্স হারিয়ে যায়। বিভিন্ন জায়গায় খোজাখুজি করে পাই নাই

((কাগজপত্র/মালামালের বিবরণঃ যার যেটা হারাবে সেটা উল্লেখ করবেন যেমন মোবাইল নং, IMEI no, SSC/HSC ROLL, REGI, Passport no ETC)



“মানুষ হারানোর বিষয়”

উপরের ফরম্যাট ঠিক রেখে এখান থেকে শুরু

গত ইং তারিখ বিকাল ঘটিকার সময় বাড়ি থেকে স্কুলে/বাজারে/মার্কেটে যাওয়ায় সময় আমার ছেলে/মেয়ে/বাবা কোথায় যেন চলিয়া যায়। পরবর্তীতে সে আর বাড়িতে ফিরে আসেন নাই। খোজাখুজি অব্যাহত আছে… (হারানো নিখোঁজ ব্যক্তির শারীরিক বর্ণনা দিতে হবে)



“ভয়ভীতি দেখানোর বিষয়”

উপরের ফরম্যাট ঠিক রেখে এখান থেকে শুরু..

গত ইং তারিখ বিকাল ঘটিকার সময় পারিবারিক শত্রুতার বিরোধের জন্য বা অন্যান্য কারনে যদু/মদু (ঠিকানা যতটুকু আছে) মোবাইল নাম্বার 01712.. হতে আমার মোবাইল ফোনে অথবা সরাসরি অকথ্য ভাষায় গালাগালি সহ নানা রকম ভয়ভীতি হুমকি দেখায়।



অতএব উপরোক্ত বিষয়ে সাধারন ডায়েরী করতে আপনার একান্ত মর্জি হয়।

নিবেদক

নামঃ

মোবাইল নং-