“নিজের বলার মত একটি গল্প” সিরাজগঞ্জ গ্রুপের ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত





আজ বিকেল ২ ঘটিকা হইতে ৫ ঘটিকা পর্যন্ত সিরাজগঞ্জ ক্রস বাঁধ ৩ এ এই মিট আপ অনুষ্ঠিত হয়।



সিরাজগঞ্জ জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে নিজের বলার মত একটি গল্প গ্রুপের সকল সদস্যগণ এ মিট আপে অংশগ্রহণ করে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জ ডিস্ট্রিক অ্যাম্বাসেডর জালাল উদ্দিন আকন্দ, ডিসটিক অ্যাম্বাসেডর মানিক রাজ, রুবেল, কোর ভলান্টিয়ার বন্ন্যা পারভেজ, ইতি হালদার, সাংবাদিক মাহবুবুর রহমান, সজিব , শামীম, পিনাক কুমার সহ আরো অনেকে।

এসময় ডিস্ট্রিক্ট এম্বাসেডর জালাল উদ্দিন আকন্দ সকলের মাঝে “নিজের বলার মত গল্প” গ্রুপের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেন।



এ গ্রুপের মূল লক্ষ্য হলো

প্রতিটি ৯০ দিনের ব্যাচে ৩৫৮টি কন্টেন্ট !

আমাদের “নিজের বলার মতো একটা গল্প” প্লাটফর্মে উদ্যোক্তা বিষয়ক প্রশিক্ষন সহ ১০ টি স্কিলস শেখানোর অনলাইন প্রশিক্ষণ কর্মশালার টানা ৯০ দিনের প্রতিটি ব্যাচে মোট ৩৫৮ টি কন্টেন্ট নিয়ে ক্লাস/সেশান দিয়ে বিনামূল্যে অর্থাৎ কোন ফী ছাড়া ট্রেনিং করানো হয়ঃ



১। প্রতি ব্যাচে টানা ৯০ দিনে ৯০ টি সেশান হয়

২। প্রতি ৯০ দিনে ৯০ টি ভিডিও সেশান হয়

৩। প্রতি ৯০ দিনে ৯০ টি প্রতিদিন “নিজের সাথে কথা বলা” ও অন্যান্য বিষয়ে সেশান করানো হয়।

৪। প্রতি ব্যাচে ২৪ টি লাইভ শো (জীবনের গল্প/বিষয় ভিত্তিক) ২৪ জন নতুন নতুন গুণী ও অভিজ্ঞ মানুষকে Utv Live এ এনে সেশানের মতো করে করা হয়।

৫। প্রতি ব্যাচে ১২ টি বেসিক আইসিটি ক্লাস

৬। প্রতি ব্যাচে ১২ টি ইংরেজি শেখা ক্লাস

৭। প্রতি ব্যাচে ৯ টি বেসিক অ্যাকাউন্টিং ক্লাস (for non Accountants)

৮। প্রতি ব্যাচে টানা ৩০ দিনের প্রেজেন্টেশান ও কমিউনিকেশান স্কিলস (for Idea pitching, Sales, Interview, Leadership, Business Meeting etc.)

৯। প্রতি ব্যাচে দেশ ব্যাপী ৬৪ জেলায় অন্ততঃ ১টি করে সামাজিক ও মানবিক কাজ ও ভলান্টিয়ারিং কাজ করা হয়।