নড়াইলে প্রতিপক্ষের বাড়িতে হামলাও লুটপাটের অভিযোগ

নড়াইলে প্রতিপক্ষের বাড়িতে হামলাও লুটপাটের অভিযোগ

নড়াইল প্রতিনিধিঃ Update Time : শুক্রবার, ১২ জুন, ২০২০

শুক্রবার, ১২ জুন, ২০২০



নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার কাশিপুর ইউনিয়নের গন্ডবগ্রাম এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দু্ই পক্ষের সংঘর্ষে ৩ জন নিহতের পর প্রতিপক্ষের বাড়িতে লুটপাটের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ফলে গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে ৪০ পরিবারের মানুষ।



আসামি পক্ষের লোকদের দাবী, গত ১০ জুন মোক্তার মোল্যা (৫০), হাবিল মোল্যা (৪৫) ও রফিক মোল্যা (৪০) মৃত্যুর খবরটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে রাতেই তাদের বাড়িতে হামলা ও লুটপাট শুরু করে। পুলিশের কাছে লুটপাটের বিষয়ে জানতে চাইলে পুলিশ বলে পরিস্থিতি এখন আমাদের নিয়ন্ত্রণে এদিকে, কৌশলে বিবাদী পক্ষের লোকজন আসামি পক্ষের লোকদের বাড়ি পাহারার ব্যবস্থা করে। সারদিন পাহারা দিয়ে রাতে আসামি পক্ষের লোকদের বাড়িতে লুটপাট চালায়। এছাড়াও বাড়িতে মানুষজন না থাকায় তাদের পাকা ধানের ফসলও কেটে নিয়ে যাচ্ছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে, এক গভবতী মহিলা বলেন সুইট এর ছেলে জিসান, কালার ছেলে লিখন, মহিনের ছেলে বাপ্পি, তকছিরের ছেলে কুবাদ, আসাদের ছেলেমাফুজার, রসনআলীর ছেলে নয়ন, সৈয়দ সাহাদাতের ছেলে ফয়সাল, তবি ছেলে আলামিন, ইউসুফের ছেলে বাকী, দল বেধে বিভিন্ন বাড়িতে হামলা ও লুটপাট চালাচ্ছে আমি নিষেধ করায় তারা বিভিন্ন শৃলতা হানীর কথা বলে ভয় দেখায়।

নিহতের ভাই শরিফুল ইসলাম বলেন, আমাদের বিরুদ্ধে আনিত সকল অভিযোগ মিথ্যে। আমাদের পক্ষের কোন লোক লুটপাট করেনি। বরং তাদের ঘরের সকল মালামাল নিজেরাই সরিয়ে নিয়ে গেছে। তাদের মালামাল রক্ষা করার জন্য আমরা সারারাত পাহারা দেই।



স্থানীয়রা জানায়, মৃত্যুর খবর গ্রামে পৌঁছালে আতঙ্কিত হয়ে আসামি পক্ষের ৪০ টি পরিবারের নারী-শিশুসহ শতাধিক মানুষ গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। তাদের ঘরবাড়ি অরক্ষিত ভাবে পড়ে আছে। ওই পরিবারগুলোর পাকা ধানও পড়ে আছে মাঠে। মাঠের ৫ বিঘা ধান কেটে নিয়ে গেছে নিহতের লোকজন। তাদের ঘরের ভিতর নেই কোন জিনিসপত্র। চারদিকে দেখা গেছে তালাবদ্ধ ঘর আর নিস্তব্ধতা।

আসামি পক্ষের অভিযোগ, হত্যাকাণ্ডকে পুঁজি করে ৪০ পরিবারের ৩০টি গরু, ৬টি ষাঁড় প্রায় ২০০ হাঁস-মুরগি, ৫ বিঘা পাকা ধান ও বিভিন্ন আসবাবপত্র লুট করে নিয়ে গেছে নিহতের স্বজনরা। তাদের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে শিশুসহ প্রায় শতাধিক নারী-পুরুষ।

কাশিপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ মতিয়ার জানান, তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে ঝগড়ার পর এলাকাবাসী সহ আমি অনেক বার সমাধান করার চেষ্টা করেছি কিন্তু কোন লাভ হয় নাই , এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। তবে লুটপাটের কোন ঘটনা আমার জানা নেই।

লোহাগড়া থানার ওসি সৈয়দ আশিকুর রহমান জানান, এখন পযন্ত ২০ গ্রেফতার হয়েছে। বাড়িঘর লুটপাট হয়েছে এমন সংবাদ পেয়েছি। তবে তদন্ত করে আইনগত ভাবে ব্যবস্থা নিব।

নিউজ লেখা পর্যন্ত এ ঘটনায় এখনো কোন মামলা হয়নি।



উল্লেখ্য, এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে নড়াইল জেলা পরিষদের সদস্য গন্ডোব গ্রামের সুলতান মাহমুদ বিপ্লব গ্রুপের সাথে একই গ্রামের মিরাজ মোল্যা গ্রুপের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিলো। এ নিয়ে বিভিন্ন সময় এ দু’গ্রুপ দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। এরই জের ধরে বুধবার (১০ জুন) লোহাগড়া উপজেলার কাশিপুর ইউনিয়নের গন্ডোবগ্রামে এক সংঘর্ষে মিরাজ মোল্যার সমর্থক মুক্তার মোল্যা (৫০), তার ভাতিজা আমিনুর রহমান হাবিল (৪৫) ও রফিকুল মোল্যা (৪০)। এ সময় উভয় পক্ষের কমপক্ষে ১৫জন আহত হয়।

এ বিষয়ে নড়াইলের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন পিপিএম বলেন, ‘এ ঘটনায় এ পর্যন্ত ২০ জনকে আটক করা হয়েছে।’ এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষী যেই হোক তাদের বিচারের আওতায় আনা হবে বলে তিনি জানান।





