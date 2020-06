দিনাজপুর জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে শহরের ১২টি ওয়ার্ডে সচেতনতা পথসভা করেন ডিসি

দিনাজপুর জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে শহরের ১২টি ওয়ার্ডে সচেতনতা পথসভা করেন ডিসি

এন.আই.মিলন, দিনাজপুর প্রতিনিধি: Update Time : শুক্রবার, ১২ জুন, ২০২০

Update Time : শুক্রবার, ১২ জুন, ২০২০ ১২ জন দেখেছেন





দিনাজপুর জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে শহরের মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে পৌর এলাকার ১২টি ওয়ার্ডে পৃথক পৃথক সচেতনতা পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১২ জুন শুক্রবার সকালে এসব পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। দিনাজপুরে শহরের মডার্ণ মোড়ে অনুষ্ঠিত এ সচেতনতা পথসভায় সভাপতির বক্তব্য রাখেন জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটির আহবায়ক ও দিনাজপুর জেলা প্রশাসক মোঃ মাহমুদুল আলম।

আরো বক্তব্য রাখেন, করোনা প্রতিরোধ কমিটির সদস্য ও পুলিশ সুপার মোঃ আনোয়ার হোসেন। সভা বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা করে জেলা আওয়ামী লীগের করোনা প্রতিরোধ সাব কমিটি।

এ কমিটির সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আলতাফুজ্জামান মিতা, হাজী সাইফুল ইসলাম এ্যাডভোকেট, বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলার কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র মনিরুজ্জামান জুয়েল, দিনাজপুর জেলা বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহজাহান নভেল, যুবলীগ নেতা নাহিদ আলম রানা, জেলা তাঁতী লীগের আহবায়ক জাহাঙ্গীর আলম আলাল, জেলা যুবলীগের সাবেক সহ-সম্পাদক খলিলুল্লাহ আজাদ মিল্টন, তাঁতী লীগ নেতা শান্তু, সুব্রত চক্রবর্তী পাপ্পা প্রমূখ।

সভায় বক্তারা বলেন, করোনা একটি প্রাণঘাতি দূর্যোগ, এ দূর্যোগে সবাইকে সচেতন হবার কোন বিকল্প নেই। নিতান্তই প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাহিরে বের না হওয়াই ভালো। আর বের হলেও মুখে মাক্স, হ্যান্ডগ্লোভসসহ প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার করতে হবে। মাক্স ছাড়া কোন অবস্থাতেই বাড়ির বাহিরে বের হওয়া যাবে না।

চোখ, নাক, মুখ দিয়েই যেহেতু করোনা প্রবেশ করে, সেহেতু মাক্স ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের নিজেদের সুরক্ষা নিজেদেরই করতে হবে। এক্ষেত্রে একটু অবহেলা ক্ষতির কারন হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই সবাইকে সচেতন হয়ে কাজ করতে হবে।





