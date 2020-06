মোহাম্মদ নাসিমের সুস্থ্যতা কামনায় আবারও সলঙ্গাবাসীর দোয়া কামনা

মোহাম্মদ নাসিমের সুস্থ্যতা কামনায় আবারও সলঙ্গাবাসীর দোয়া কামনা

শুক্রবার, ১২ জুন, ২০২০

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের অবস্থা অপরিবর্তিত থাকায় তার রোগ মুক্তি ও দ্রুত সুস্থ্যতা কামনায় সলঙ্গা থানা যুবলীগের আহবায়ক মোখলেছুর রহমান তালুকদারের আয়োজনে আজ শুক্রবার বাদ জুমা আবারও সলঙ্গার বেশ কয়েকটি মসজিদে দোয়া ও তাবারক বিতরণ করা হয়।



যুবলীগ নেতা মোখলেছুর রহমান জানান,আমার রাজনৈতিক অভিভাবক, সিরাজগঞ্জ উন্নয়নের কর্ণধার, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলীর সুযোগ্য পুত্র সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ব্রেন স্ট্রোক ও অপারেশনে পরিস্থিতি ক্রমেই অবনতি হওয়ায় নিজ আয়োজনে সলঙ্গার বড়গোজা বায়তুল মামুর জামে মসজিদ,বড়গোজা কবর স্থান জামে মসজিদ,বড়গোজা আমতলা জামে মসজিদ,বড়গোজা উত্তরপাড়া জামে মসজিদ সহ বেশ কয়েকটি মসজিদের মুসুল্লীদের নিয়ে তার আশু রোগ মুক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া কামনা করি।



তিনি আরও জানান,আমার নির্দেশে সলঙ্গা থানার ৬ টি ইউনিয়নের যুবলীগের নেতা,কর্মীরা দবিরগঞ্জ জামে মসজিদ,হরিনচড়া জামে মসজিদ,মালতি নগর জামে মসজিদ, সাহেবগঞ্জ বাজার জামে মসজিদ, ঘুড়কা বাজার জামে মসজিদ, জগজীবনপুর আলমের দহ আঙ্গারু মেলা জামে মসজিদ,চৌবিলা জামে মসজিদ,শহরিয়ারপুর জামে মসজিদ সহ থানার শতাধীক মসজিদে মুসুল্লীদের নিয়ে আল্লাহর দরবারে মোহাম্মদ নাসিমের আশু রোগ মুক্তি ও দ্রুত সুস্থ্যতা কামনায় দোয়া করা হয়।

