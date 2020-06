অবহেলা নয় সেবা / পৃথিবীতে অমর কে বা !

অবহেলা নয় সেবা / পৃথিবীতে অমর কে বা !

Reporter Name Update Time : শুক্রবার, ১২ জুন, ২০২০

Update Time : শুক্রবার, ১২ জুন, ২০২০ ১১ জন দেখেছেন

হাজী শেখ আব্দুস সালাম- বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম। পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করলাম। আজ মনটা অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত এবং অত্যন্ত বিষণ্ণ। সারা দুনিয়া সহ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ করোনার ভয়াল থাবায় স্থবির হয়ে পড়েছে, আক্রান্ত হয়েছে আমার জন্মস্থান, আমার নিজ গ্রাম, নিজ জেলা। কতো মানুষ মারা যাচ্ছে এই করোনায় আক্রান্ত হয়ে। এতোদিন তাঁত শিল্প অধ্যুষিত আমাদের অঞ্চলের অধিকাংশ লোক ছিলো কর্মহীন। এর মধ্যে আবার করোনার আঘাত, জানি না আমরা কি করে সামলাবো!! আল্লাহ মাফ করে দাও, ক্ষমা করে দাও। “সিরাজগঞ্জে নতুন করে ৩২ জনের শরীরে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। এটি জেলায় এক দিনে সর্বোচ্চ সংক্রমণ। এ নিয়ে জেলায় মোট ১৪০ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হলো। ৯জুন, শনাক্ত ৩২ জনের মধ্যে ১৯ জনই জেলার বেলকুচি উপজেলার। এর আগে জেলায় প্রথম করোনা শনাক্ত হয় বেলকুচিতেই। এ পর্যন্ত জেলায় যে দুজন কোভিড–১৯ রোগীর মৃত্যু হয়েছে, তাঁরা বেলকুচির। জেলায় করোনা শনাক্তের দিক থেকে শীর্ষে রয়েছে বেলকুচি উপজেলা, এরপর আছে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা। – তথ্য সুত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো। এ খবর দেখবার পর কি করে ভালো থাকা যায়!! করোনা আক্রান্ত রোগী ও করোনায় মৃতদের নিয়ে কিছু কথা বলবার জন্য, আজকের এই লেখার সূচনা। #আমি আপনি যে আক্রান্ত হবো না গ্যারান্টি কি!!” ধরুন করোনায় আক্রান্ত হলো কোনো ব্যক্তি ও পরিবার আমাদের আচরণ যেনো এমন না হয় যে ওই ব্যক্তি বা পরিবার কে আমরা অবহেলা করবো, দুরু দুরু ছাই ছাই ভাব দেখাবো এমন না। যে আক্রান্ত হলো সে তো আমার ভাই, আমার বোন, আমরাই তো, সর্বোপরি মানুষ তো! হতে পারে সে অন্য ধর্মের, সেও তো আল্লাহর হাতে গড়া রক্ত মাংসের মানুষ। মনে রাখবেন, আল্লাহর নবীর রাস্তায় যে বুড়ি কাঁটা বিছাতো সে বুড়ি কিন্ত মুসলিম ছিলেন না।অথচ আল্লাহর রাসুলের মতো, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানুষ কিন্ত সেই বুড়ি কে মা বলে ডাক দিয়েছেন, তার অসুখে সেবা করেছেন। অসুস্থতার সেবা নিয়ে ইসলাম কি বলে দেখুনঃ সেবা পাওয়া অসুস্থ ব্যক্তির অধিকার। সামর্থ্য ও সুযোগ থাকার পরও রোগীর প্রতি যদি অবহেলা করা হয়, তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘এক মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের ছয়টি অধিকার…‘যখন যে অসুস্থ হবে তার সেবা করো।’ (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২১৬২। পরকালীন জবাবদিহির বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, ‘হে আদম সন্তান, আমি অসুস্থ ছিলাম তুমি আমার সেবা করোনি। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক, আমি আপনার সেবা কিভাবে করব! আপনি তো জগত্গুলোর প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল? তুমি তার সেবা করোনি। তুমি কি জানতে না তুমি যদি তার সেবা করতে, তবে তুমি তার কাছে আমাকে পেতে।’ (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৫৬৯) মিডিয়ার কল্যাণে আমরা অনেক খবর দেখেছি, অসুস্থ বাবাকে জঙ্গলে ফেলে রেখে যায় সন্তান , ভাইকে ঘরে জায়গা দেয় না। উহ, কি নির্মম!! আমি আপনিও করোনায় আক্রান্ত হবো না, এর গ্যারান্টি কি!! তাই আবারো বলতে চাই, করোনার রোগীকে অবহেলা করবেন না। করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি ও পরিবারের মানুষের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আপনারাও নিজ থেকে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলুন। দেখা গেলো জ্বর জ্বর লাগছে আপনি চা স্টলে আড্ডা দিচ্ছেন, বাজারে ঘুরছেন। আপনি কিন্ত নিজেও আক্রান্ত হতে পারেন, হতে পারেন সবার জন্য ঝুঁকি/হুমকি। তাই সচেতন হোন, সামাজিক দূরত্ব মানুন। #মৃত্যু এড়াতে পেরেছে কে!! পবিত্র কুরআনে এসেছে “কুল্লু নাফসিন যাইক্বাতুল মাউত”অর্থাৎ , প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করবে।- সুরা আল ইমরান, আয়াত ১৮৫। দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত কোনো মানুষ মৃত্যুকে এড়াতে পারেন নি, পারবেও না। সাত আসমান, জমীন গভীরে লুকিয়ে থাকলেও মৃত্যু এসে হাজির হবে, মৃত্যু হবেই হবে। অন্য ধর্মের কথা যদি বলি, হিন্দু ভাইদের গীতায় এসেছে “জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু=যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু হবেই”২/২৭ করোনায় আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা গেলে তা নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি অনেক ঝামেলা নির্মমতার কথা খবর প্রকাশ হয়েছে। অথচ আমরা কি এটা জানি না, বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলেছে যে, “করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার তিন ঘণ্টা পর ওই মৃতদেহে আর ভাইরাসটির কোন কার্যকারিতা থাকে না”। তাই আসুন প্রিয় ভায়েরা, করোনা আক্রান্ত কেউ মারা গেলে তা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করি, প্রশাসন কে অবহিত করি, এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় মৃতদেহ সমাহিত করি।অযথা গুজব ছড়িয়ে নিজের এবং অন্যের ক্ষতির কারণ না হই। লেখার সব শেষে বলতে চাই, আসুন আমরা আল্লাহকে ডাকি। এই সব মহামারী আমাদের হাতের কামাই।সমাজে যখন অরাজকতা অশান্তি বেড়ে যায়, আল্লাহ তখন এই সব বালাই দেন। আমরাই এর জন্য দায়ী, আসুন আমরা আল্লাহর দরবারে হাত তুলি, নামাজ পড়ি, নফল রোযা রাখি, কান্না কাটি করি আল্লাহ্‌র দরবারে। এ বিষয়ে আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব।’ -সূরা আল মুমিন: ৬০ অন্য ধর্মের ভাইদের বলি আপনারাও সৃষ্টিকর্তাকে ডাকুন। বাঁচানোর মালিক উনিই। লেখক-

ব্যবস্থাপনা পরিচালকঃ টেক্সজেন গ্রুপ।

