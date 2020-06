মুক্তিযোদ্ধা পরিবারে উপর হামলা চাঁদাবাজীর মামলায় আসামীদের গ্রেফতার না করায় মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষোভ

মুক্তিযোদ্ধা পরিবারে উপর হামলা চাঁদাবাজীর মামলায় আসামীদের গ্রেফতার না করায় মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষোভ

কাইয়ুম মাহমুদ: Update Time : শুক্রবার, ১২ জুন, ২০২০

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গা থানার আমডাগা বুড়িদহ গ্রামে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ ও দখলে হামলা ভাংচুর ও চাদাবাজীর ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় বিএনপি সন্ত্রাসীরা এই ঘটনা ঘটালেও পুলিশ জড়িতদের গ্রেফতার করছেনা। এ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। সরেজমিনে তথ্য অনুসন্ধানে জানা যায়, উক্ত গ্রামের সেকেন্দার সরদারের ছেলে বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম শামসুল হক মন্টু সরদার ১৯৯৮ সালের ২৫ সেপ্টম্বার মারা যান। তিনি নাবালক ১ সন্তান ১ মেয়ে ও স্ত্রী রেখে যান।



এরপর থেকে মুক্তিযোদ্ধার বাড়ী ও আবাদি জমি দখলে মরিয়া হয়ে ওঠে মুক্তিযোদ্ধার ছোট ভাই নলকা ফুলজোর ডিগ্রী কলেজের শরির চর্চা শিক্ষক আব্দুল হান্নান সরদার। তিনি ২০০৯ সালে নলকা ইউনিয়ন বএিনপির সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্ধিতা করে বর্তমানে সভাপতি গোলাম হোসেনের কাছে হেরে যান। এছাড়া এলাকায় ভুমি খেকো হিসেবে তার ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে। ভাই ও বোনদের জমি জমা কৌশলে ফাঁকি দিয়ে হাতিয়ে নেয় ওই বিএনপি নেতা হান্নানের অভিযোগ রয়েছে, এসব জমি দখল ও উচ্ছেদের চেষ্টা চালায় স্থানীয় কিছু দালাল চক্র নিয়ে। ঘটনার দিন ভাই বোনসহ ভাতিজা ও ভাগ্নেরা প্রতিরোধে এগিয়ে আসে। এতে মুখোস উম্মোচিত হয়ে পরে হান্নান সরদারের।



তিনি ১০/১৫ জন সন্ত্রাসী নিয়ে গত ২২ মে গভীর রাতে বাড়ি দখল ও উচ্ছেদের উদ্দেশ্য মুক্তিযোদ্ধা মরহুম শামসুল হক মন্টুর বসত বাড়িতে দেশীয় অস্ত্রসস্থ নিয়ে হামলা চালায়। এ হামলায় বাড়ির প্রধান গেটে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ওই মুক্তযোদ্ধার ছেলে নূর-এ ইলিয়াছের কাছে মোটা অংকের চাঁদা দাবি করা হয়। এ চাঁদা না দিলে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ বা দখল করা হবে এবং সেইসাথে হত্যার হুমকি দিয়ে চলে যায় তারা। এদিকে এ ঘটনা নিয়ে ওই দিন গভীর রাতে স্থানীয় বাজারে ওর্যাড আওয়ামীলীগের কার্যালয় ভাংচুরের ঘটনাও ঘটে। এ নিয়ে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িযে পরে ।



এ ব্যাপারে গত ২৩ মে নুর-এ ইলিয়াছ বাদী হয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে । মামলা নং – ২৫ তাং-২৫/০৫/২০২০। এ মামলার আসামীরা দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশ্য চলাফেরা করছে এবং বাদী পক্ষের লোকজনকে বিভিন্ন ভাবে হুমকি দামকি দিচ্ছে। পুলিশ আসামীদের গ্রেফতার না করায় মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ব্যাপাাক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে সলংগা থানার পুলিশ কর্মকর্তারা বলছেন, ওই মামলার আসামীদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। খুব শীঘ্রই তাদের গ্রেফতার করা হবে বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পুলিশ কর্মকর্তা উল্লেখ করেন।

