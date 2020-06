সমতলের ক্ষুদ্র-নৃ গোষ্ঠীর ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করলেন এম পি আব্দুল মমিন মন্ডল

আব্দুর রাজ্জাক বাবু, বেলকুচি (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি Update Time : শুক্রবার, ১২ জুন, ২০২০

সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে সমতলের ক্ষুদ্র-নৃ গোষ্ঠীর মানুষের জীবন মান উন্নয়নে জন্য প্রধান মন্ত্রীর বরাদ্দ্যকৃত অর্থে বেলকুচি শিশু একাডেমি স্কুল প্রাংগনে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে ছাত্র ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করা হয়,করোনা ভাইরাসের কারনে ছাত্র ছাত্রীদের অভিভাবকের হাতে বৃত্তি সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়, শিক্ষা বৃত্তি মধ্যে ছিল,বাই সাইকেল, বিভিন্ন শিক্ষা স্বাস্থ্য ওক্রীড়া সামগ্রী।







উপজেলা নির্বাহী অফিসার সিফাত-ই জাহানের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন,সিরাজগন্জ ৫ বেলকুচি চৌহালী থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য আব্দুল মমিন মন্ডল, উপজেলা পরিষদের চেয়াম্যান নুরুল ইসলাম সাজেদুল, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ইউসুফ আলী সেখ,উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এস এম গোলাম রেজা,উপজেলা শিক্ষা অফিসার ফজলুল হক উপস্থিত ছিলেন।





