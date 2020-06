বাজেটে জনগনের আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটে নাই : জাগপা

আকার বাড়লেও সরকারের প্রস্তাবিত বাজেটে করোনা দুর্যোগে আক্রান্ত খাতগুলো মনোযোগ পায়নি এবং জনগনের আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটে নাই বলে মন্তব্য করেছেন ২০ দলীয় জোট শরিক জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-জাগপা সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার লুৎফর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক এস এম শাহাদাত।



শুক্রবার (১২ জুন) সরকারের প্রস্তাবিত বাজেট ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় তারা এসব কথা বলেন।



তারা বলেন, ভ্যাটের আওতা বাড়ানো হয়েছে তাতে সাধারণ মানুষ পরোক্ষ কর দিতে বাধ্য হবেন কিন্তু যারা সৎ-অসৎ নানা উপায়ে বিপুল সম্পদ ও প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে কর বাড়ানোর পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। বরং উৎসে কর, করপোরেট করসহ নানা ক্ষেত্রে রেয়াত দেয়ার কথা বলা হচ্ছে। দেশে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বাড়ছে।



নেতৃদ্বয় বলেন, করোনা দুর্যোগ সাধারণ মানুষের আয় কমিয়ে ব্যয় বাড়িয়ে দিয়েছে। কৃষকের উৎপাদন ব্যয় বাড়লেও ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হচ্ছে না। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না। বরং প্রবাসীদের ফিরে আসার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বাজেটে ফিরে আসা এই প্রবাসীদের সমস্যা সমাধানের কোনো পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়নি।



তারা বলেন, এবারের বাজেটে যে প্রক্রিয়ায় কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেয়া হয়েছে, তাতে দুর্নীতির ধারা চলমান রাখার চেষ্টা রয়েছে।

