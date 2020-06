তাড়াশে শাহ শরীফ জিন্দানী (রঃ)’র দরবার শরীফে নাসিমের সুস্থতায় আওয়ামীলীগ নেতাদের দোয়া

তাড়াশে শাহ শরীফ জিন্দানী (রঃ)’র দরবার শরীফে নাসিমের সুস্থতায় আওয়ামীলীগ নেতাদের দোয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক Update Time : শুক্রবার, ১২ জুন, ২০২০

সাবেক স্বাস্থ্য মন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ নাসিমসহ অসুস্থ আওয়ামীলীগ নেতাদের সুস্থতায় কামনায় শাহ শরীফ জিন্দানী (রঃ)’র দরবার শরীফে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।শুক্রবার জুম্মায় তাড়াশ উপজেলার শাহ শরীফ জিন্দানী (রঃ)’র দরবার শরীফ মসজিদে তাড়াশ উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মোঃ আব্দুল হকের উপস্থিতিতে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।



এ সময় চিকিৎসাধীন আওয়ামীলীগের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য ও কেন্দ্রীয় ১৪ দলের মুখপাত্র মোহাম্মদ নাসিম, সভাপতি মন্ডলীর সদস্য সাজেদা চৌধুরী, অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন সহ আওয়ামীলীগ ও সহযোগী সংগঠনের সকল পর্যায়ের অসুস্থতা নেতা কর্মীদের সুস্থতা কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

দোয়া পরিচালনা করেন শাহ শরীফ জিন্দানী (রঃ)’র দরবার শরীফ মসজিদের ইমাম মাওলানা মোঃ রবিউল করিম (রবি মোল্লা)। এতে আওয়ামীলীগের বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মী ও স্থানীয় মুসুল্লীরা অংশ গ্রহণ করেন

