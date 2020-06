কুড়িগ্রামে করোনায় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীসহ আক্রান্ত ৩

কুড়িগ্রামে করোনায় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীসহ আক্রান্ত ৩

বুলবুল ইসলাম, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি: Update Time : বৃহস্পতিবার, ১১ জুন, ২০২০

১ জন দেখেছেন







কুড়িগ্রামে গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আরও ৩ জন করোনা ভাইরাসের সংক্রমনের শিকার হয়েছেন। এদের মধ্যে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের সদ্য যোগদানকৃত ২৫ বছর বয়সী একজন চিকিৎসক ও ৪২ বছর বয়সী এক ওয়ার্ডবয় রয়েছেন।



এছাড়াও চিলমারী উপজেলার রায়হান (২৭) নামের এক যুবক রয়েছেন। তিনি এসিআই নামের একটি ঔষুধ কোম্পানির চিলমারী উপজেলা প্রতিনিধি।



এ তথ্য নিশ্চিত করেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ আমিনুল ইসলাম। এদের নমুনা ৭ জুন সংগ্রহ করা হয় বলে সিভিল সার্জন অফিস সুত্রে জানা গেছে।



এনিয়ে করোনার বিরুদ্ধে সম্মুখ যোদ্ধা ৩ জন চিকিৎসক (এমবিবিএস) সহ স্বাস্থ্য বিভাগের ১১ জন করোনা ভাইরাসের সংক্রমনের শিকার হলেন।



স্বাস্থ্য বিভাগের করোনা আপডেট কেন্দ্র থেকে জানানো হয়, পলিমা’রেজ চেইন রিঅ্যাকশন (পিসিআর) ল্যাব রংপুর থেকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আসা ২৫ টি ফলাফলের মধ্যে ৩ জনের পজিটিভ রেজাল্ট পাওয়া যায়।



সিভিল সার্জন ডাঃ হাবিবুর রহমান নতুন ৩ জন আক্রান্তের তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, আইইডিসিআর থেকে মৃত আব্দুল জলিল সরদারের আসা পজেটিভ রিপোর্ট বগুড়ায় ট্রান্সফার করা হয়েছে। জেলায় মোট শনাক্ত ৯৩ জনের মধ্যে সুস্থতার সনদপত্র পেয়েছেন ৫৯ জন।



এনিয়ে কুড়িগ্রামে এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী চিহ্নিত হয়েছে সদর উপজেলায় ৩৯ জন, চিলমারী উপজেলায় ৭ জন, ফুলবাড়ী উপজেলায় ১০ জন, রৌমারী উপজেলায় ৩ জন, নাগেশ্বরী উপজেলায় ৭ জন, ভূরুঙ্গামারী উপজেলায় ৮ জন, উলিপুর উপজেলায় ১৫ জন এবং রাজারহাট উপজেলায় ৪ জন সহ মোট ৯৩ জন।



স্বাস্থ্য বিভাগের করোনা আপডেট কেন্দ্র থেকে আরও জানানো হয়, বৃহস্পতিবার জেলায় ৮৯ টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এপর্যন্ত কুড়িগ্রাম জেলায় সংগৃহীত মোট ২ হাজার ৪ শ ১১ জনের নমুনা রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পিসিআর ল্যাবে প্রেরণ করা হলেও এখন পর্যন্ত ১ হাজার ৬ শ ৪১ জনের রিপোর্টের ফলাফল পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৭৬ জনের রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। এছাড়াও ইনস্টিটিউট অব এপিডেমিওলজি, ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ (আইইডিসিআর) থেকে প্রাপ্ত ১৭ জনের পজেটিভ রিপোর্টসহ করোনায় আক্রান্ত রোগী মোট ৯৩ জন।

