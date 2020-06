উল্লাপাড়ায় ভূয়া ম্যাজিস্ট্রেট আটক

উল্লাপাড়ায় ভূয়া ম্যাজিস্ট্রেট আটক

উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি Update Time : বৃহস্পতিবার, ১১ জুন, ২০২০

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় মোঃ হাসমত আলী নামে এক ভূয়া ম্যাজিস্ট্রেটকে আটকের পর দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমান আদালত।



বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট মোঃ আরিফুজ্জামান আদালত পরিচালনা করে এ রায় দেন। আটক মোঃ হাসমত আলী শাহজাদপুর উপজেলার সাতবাড়িয়া গ্রামের আকবর হোসেনের ছেলে।



উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আরিফুজ্জামান জানান, বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার রাজমান বাজারে হযরত আলীর মিষ্টির দোকানে হাসমত আলী ম্যাজিস্ট্রেট পরিচয়ে বিভিন্ন ভয়ভীতি ও ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার কথা বলে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। এ সময় স্থানীয় লোকজনের সন্দেহ হলে তাকে আটক করে উল্লাপাড়া থানা পুলিশকে খবর দেয়। এ খবর পেয়ে পুলিশ রাজমান বাজার থেকে হাসমত আলীকে আটক করে দুপুরে ভ্রাম্যমান আদালতে হাজির করেন। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট মোঃ আরিফুজ্জামান তাকে দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড দেন।

