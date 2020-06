শেরপুরে মোহাম্মাদ নাসিমের রোগমুক্তি ও করোনা মহামারী থেকে রক্ষায় দোয়া মাহফিল

শেরপুরে মোহাম্মাদ নাসিমের রোগমুক্তি ও করোনা মহামারী থেকে রক্ষায় দোয়া মাহফিল

আব্দুস সালাম শাহীন শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি Update Time : বৃহস্পতিবার, ১১ জুন, ২০২০

Update Time : বৃহস্পতিবার, ১১ জুন, ২০২০ ৯ জন দেখেছেন





বগুড়া জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ¦ মজিবর রহমান মজনুর উদ্যোগে সাবেক স্বরাষ্ট্র ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য মোহাম্মাদ নাসিমের আশু রোগ মুক্তি এবং করোনা ভাইরাস মহামারী থেকে রক্ষা পেতে বগুড়ার শেরপুরে ১০ জুন বুধবার রাতে শেরপুর শহরের উলিপুরে বিদ্যুত উন্নয়ন বোর্ডের মসজিদে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।



এতে বগুড়া জেলা ছাত্রলীগের সহ সভাপতি মাহবুবার রহমান আশিক, শেরপুর পৌরসভার ১নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি রেজাউল করিম সিপ্লব, সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম সানি, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আরিফুর রহমান শুভ, ১নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুর কাদের বাবলু, সাধারণ সম্পাদক গাজিউর রহমান, বিশিষ্ট সমাজসেবক শাহজাহান আলী রানা, শেরপুর মডেল প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক নাহিদ আল মালেক, যুগ্ম সম্পাদক আবু রায়হান রানা, সুলতান, শাহআলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।



দোয়া মাহফিলে মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা জামিল আহমেদ। এতে উত্তরাঞ্চলের আওয়ামী রাজনীতির কর্ণধার মোহাম্মাদ নাসিমের রোগমুক্তি, বগুড়া জেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম ডাবলুসহ করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের রোগমুক্তি কামনা করা হয় এবং বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাস থেকে সকলের রক্ষার জন্য দোয়া করা হয়।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category