খানসামায় ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর ও স্কুল শিক্ষিকার উদ্দ্যোগে চাল, মাস্ক ও সাবান বিতরণ

খানসামায় ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর ও স্কুল শিক্ষিকার উদ্দ্যোগে চাল, মাস্ক ও সাবান বিতরণ

খানসামা (দিনাজপুর) প্রতিনিধিঃ Update Time : বৃহস্পতিবার, ১১ জুন, ২০২০

দিনাজপুরের খানসামা উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের ইন্সট্রাক্টর মোঃ সাইফুল ইসলাম ও বাংলাদেশ প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক সমিতির সভাপতি বদরুন্নেসা প্রামাণিক বন্যার যৌথ উদ্দ্যোগে করোনায় অসহায়-দুস্থ শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের চাল, মাস্ক ও সাবান বিতরণ করা হয়েছে।

১১ জুন বৃহস্পতিবার দিনব্যাপী উপজেলার প্রত্যন্ত এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের প্রায় দেড় শতাধিক দুস্থ শীক্ষার্থীদের অভিভাবকদের এসব সামগ্রী বিতরণ করেন উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের ইন্সট্রাক্টর মোঃ সাইফুল ইসলাম।

এর আগে উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের ইন্সট্রাক্টর মোঃ সাইফুল ইসলাম ও স্কুল শিক্ষিকা বদরুন্নেসা প্রামাণিক বন্যা করোনার প্রাদুর্ভাবে করোনা সংক্রমন রোধে ও বাড়িতে বসে লেখাপড়ার জন্য ৩ শতাধিক দুস্থ শিক্ষার্থীর বাড়ি বাড়ি গিয়ে কলম, খাতা, মাস্ক ও হ্যান্ডস্যানিটাইজার বিতরণ করেন। এছাড়াও ঈদের আগে শতাধিক পরিবারে ঈদ সামগ্রী বিতরণ ও আর্থিক সহযোগিতা করেন।

