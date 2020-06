শরনখোলায় শিক্ষিকা সহ দুই নারীর করোনা

শরনখোলায় শিক্ষিকা সহ দুই নারীর করোনা

করোনা সংক্রমণে জেলায় দ্বিতীয়স্থানে থাকা বাগেরহাটের শরণখোলায় শিক্ষিকাসহ আরো দুই নারী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এরা হলেন, পুলিশ সদস্য এনামুল কবির এনায়েতের স্ত্রী ও উপজেলা সদরের আর.কে.ডি.এস পাইলট বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা রাশিদা বেগম (৩৮) এবং দক্ষিণ তাফালবাড়ি গ্রামের মৃত আ. ছত্তার সরদারের স্ত্রী সাজেদা বেগম (৮০)।



আক্রান্তদের উত্তর কদমতলা ও দক্ষিণ তাফালবাড়ি গ্রামের দুটি বাড়ি লকডাউন করে দিয়েছে প্রশাসন। শরণখোলায় এ পর্যন্ত চার নারীসহ ১০জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে।



উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. ফরিদা ইয়াসমিন জানান, আক্রান্ত ওই দুই নারী ঢাকা থেকে ফিরে গত বৃহস্পতিবার পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে তাদের নমুনা দিয়ে যান। ওই নমুনা খুলনা মেডিক্যাল কলেজের পিসিআর ল্যাবে পাঠানো হলে সেখান থেকে রবিবার সকালে তাদের করোনা সংক্রমণের রিপোর্ট আসে।



স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জানান, প্রশাসনের সহযোগীতায় আক্রান্তদের দুটি বাড়ি লকডাউন করে দেওয়া হয়েছে। তাদের সংস্পর্শে আসা পরিবারের অন্যদের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে। করোনা সংক্রমণে জেলার মধ্যে শরণখোলা এখন দ্বিতীয় অবস্থানে এবং ১২জন রোগী নিয়ে ফকিরহাট উপজেলা রয়েছে প্রথমস্থানে।

