ফুলছড়িতে ডেপুটি স্পিকারের স্ত্রীর রুহের মাগফেরাত ও মেয়ের সুস্থতা কামনায় দো’আ

ফুলছড়িতে ডেপুটি স্পিকারের স্ত্রীর রুহের মাগফেরাত ও মেয়ের সুস্থতা কামনায় দো’আ

Reporter Name Update Time : রবিবার, ৭ জুন, ২০২০

Update Time : রবিবার, ৭ জুন, ২০২০ ০ জন দেখেছেন





আরিফ উদ্দিন, গাইবান্ধা প্রতিনিধিঃ

জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পীকার এডভোকেট ফজলে রাব্বী মিয়া এমপি’র সহধর্মিনী আনোয়ারা রাব্বী’র আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর কন্যা বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট-এর বিচারপতি মুহাম্মদ খুরশীদ আলম সরকার খুশি’র সহধর্মিনী ও বুড়াইল মডেল স্কুল এন্ড কলেজের সাবেক সভাপতি ফারজানা রাব্বী বুবলী অসুস্থ হয়ে চিকিৎসাধীন থাকায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।



৭ জুন (রোববার) দুপুরে ফুলছড়ি উপজেলার অবস্থিত বুড়াইল মডেল স্কুল এন্ড কলেজের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠান কার্যালয়ে এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।



দোয়া পরিচালনা করেন ছালুয়া (কালিরবাজার) জামে মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা সাইফুল ইসলাম। এসময় উপস্থিত ছিলেন বুড়াইল মডেল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ ইব্রাহিম আকন্দ সেলিম সহ সকল শিক্ষক ও প্রভাষক এবং এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিগণ।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category