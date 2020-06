গাইবান্ধায় নারী মুক্তি কেন্দ্রের স্মারকলিপি প্রদান

গাইবান্ধায় নারী মুক্তি কেন্দ্রের স্মারকলিপি প্রদান

আরিফ উদ্দিন, গাইবান্ধা প্রতিনিধিঃ

গর্ভবতী মহিলা, প্রসূতি মা ও শিশুর নিরাপত্তাসহ সকল শ্রমজীবি নারীর কাজ, খাদ্য ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জাতীয় বাজেটে বিশেষ বরাদ্দসহ ৫ দফা দাবীতে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে গতকাল রোববার জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপি প্রদান করেন সংগঠনের জেলা সভাপতি সুভাসিনী দেবী ও সাধারণ স¤পাদক নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী।



স্মারকলিপি প্রদান পূর্ব সময়ে তারা বক্তব্যে বলেন, সারাবিশ্বের মত আজ বাংলাদেশ করোনা ভাইরাসের মহামারীতে মানুষের জীবন ও জীবিকা বিপন্ন, বিপর্যস্ত। সেই সময় আমাদের দেশে আগামী ১২ জুন প্রণীত হতে যাচ্ছে বাজেট। আর আমাদের দেশে অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী। সেই নারী সমাজের স্বাস্থ্য, কাজ খাদ্য নিরাপত্তা-গর্ভবতী মহিলা-প্রসূতি মাতা-শিশুর স্বাস্থ্য নিরাপত্তাসহ জাতীয় বাজেট বিশেষ বরাদ্দের দাবি জানান। সেইসাথে গৃহস্থালি কাজকে অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে স্বীকৃতি এবং জাতীয় আায়ে অন্তর্ভুক্ত করারও আহবান জানান।

