গাইবান্ধায় করোনা ভাইরাসে নতুন করে ৬ জন আক্রান্ত

গাইবান্ধায় করোনা ভাইরাসে নতুন করে ৬ জন আক্রান্ত

Reporter Name Update Time : রবিবার, ৭ জুন, ২০২০

Update Time : রবিবার, ৭ জুন, ২০২০ ০ জন দেখেছেন





আরিফ উদ্দিন, গাইবান্ধা প্রতিনিধিঃ

গাইবান্ধায় গত ২৪ ঘন্টায় রবিবার করোনা ভাইরাসে নতুন করে আরও ৬ জন আক্রান্ত হয়েছে। তাদের বাড়ি সদর উপজেলায় একজন, সাদুল্যাপুরে তিনজন, সাঘাটায় একজন ও গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় একজন। তবে করোনা ভাইরাস সন্দেহে নানা উপসর্গে নতুন করে ৪৮ জনকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় হোম কোয়ারেন্টাইনে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৩৯ জন। এদিকে জেলায় সর্বমোট করোনায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এখন ৭৭ জন। এরমধ্যে তিনজন মারা গেছে। ৫২ জন গাইবান্ধা জেলা সদর হাসপাতালসহ বিভিন্ন আইসোলেসনে রয়েছে। এছাড়া করোনায় আক্রান্ত ৯৭ জন রোগী সুস্থ হওয়ায় তাদেরকে এবং ১৪ দিন হোম কোয়ারেন্টাইন শেষে ৭৭ জনকে ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জেলায় গত ২৪ ঘন্টায় ৪৩৯ জন চিকিৎসাধীন রোগী হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে। এরমধ্যে সুন্দরগঞ্জে ১৩, গোব্দিন্দগঞ্জে ১৫০, সদরে ১০৪, ফুলছড়িতে ২৮, সাঘাটায় ৩০, পলাশবাড়িতে ২১ ও সাদুল্যাপুর উপজেলায় ৯৮ জন।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category