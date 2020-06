নাগরপুরে নতুন করে গার্মেন্টস কর্মী সহ ২ জন করোনায় আক্রান্ত

নাগরপুরে নতুন করে গার্মেন্টস কর্মী সহ ২ জন করোনায় আক্রান্ত

কায়কোবাদ,নাগরপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি:

টাঙ্গাইলের নাগরপুরে নতুন করে ঢাকা ফেরত গার্মেন্টস কর্মী সহ ২ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। গত ০২ জুন স্বাস্থ্যকর্মীরা নাগরপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে নমুনা সংগ্রহ করে ঢাকায় পাঠান। এর মধ্যে রবিবার (৭ জুন) সকালে রিপোর্ট আসে নাগরপুরে নতুন করে ২ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন।



নতুন আক্রান্ত ঢাকা ফেরত গার্মেন্টস কর্মী জিন্নাহ মিয়া (৫০) বাড়ি উপজেলার সহবতপুর ইউনিয়নের পাচুরিয়া গ্রামে। অপরজন মামুদনগর ইউনিয়নের গোপালপুর গ্রামের আলীম আল রাজী (৫০)। নতুন আক্রান্ত ২ জন রোগীর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো.রোকনুজ্জামান খান।



উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো.রোকনুজ্জামান খান বলেন, যে ২ জন আক্রান্ত হয়েছেন তার মধ্যে গার্মেন্টস কর্মী ঢাকা থেকে ঈদ করতে বাড়িতে এসেছিলেন। এসময় তার জ্বর ঠান্ডার উপসর্গ দেখা দিলে সে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এসে নমুনা দিয়ে যায়। আমরা গত ২ জুন ২৬ জনের নমুনা সংগ্রহ করে ঢাকায় প্রেরণ করি এর মধ্যে থানার ১৭ জন পুলিশ সদস্য ও এসিল্যান্ড অফিসের স্টাফদের নমুনা নেগেটিভ আসলেও ২ জনের নমুনা পজেটিভ এসেছে।



এ নিয়ে বর্তমানে নাগরপুর উপজেলায় করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাড়ালো ৩০ জনে। এর মধ্যে ১০ জন সুস্থ্য হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন বাকিরা চিকিৎসাধীন রয়েছে। এ সময় তিনি আরো বলেন, নাগরপুর উপজেলা ঢাকা ও মানিকগঞ্জ জেলার সীমান্তবর্তী উপজেলা। এ উপজেলায় গাজীপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, সাভারসহ বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন এসেছে। মানুষ সচেতন না হওয়ায় করোনা রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। আক্রান্ত ব্যক্তিরা বিভিন্ন হাসপাতাল ও নিজ নিজ বাড়িতে আইসোলেশনে রয়েছেন। তিনি করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে উপজেলাবাসীকে স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার আহ্বান জানান।



