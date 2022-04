আবারও রাজধানীর এ.জে.আর পার্সেল এন্ড কুরিয়ার সার্ভিস অফিস থেকে বিপুল পরিমাণ ভেজাল ওষুধ উদ্ধার গ্রেফতার ২

আবারও রাজধানীর এ.জে.আর পার্সেল এন্ড কুরিয়ার সার্ভিস অফিস থেকে বিপুল পরিমাণ ভেজাল ওষুধ উদ্ধার গ্রেফতার ২

বর্তমান সময়ের বাংলাদেশে সমালোচিত কোনো কুরিয়ার সার্ভিস নাম আসলে সবার আগে নাম আসে,এজে আর কুরিয়ার সার্ভিসের।স্টাফদের মিথ্যা মামলায় জড়ানো ভয়ভীতি প্রদর্শন,গ্রাহক হয়রানিতো আছেই তার পাশাপাশি রয়েছে বাড়তি মুনাফা লাভের আশায় প্রতিনিয়ত দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে বহন করে অবৈধ সরকারী ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া বিড়ি সিগারেট ভেজাল খাদ্য ওসুধসহ আরো অনেক অবৈধ মালামাল, যাহা প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে করে যাচ্ছে কোম্পানি নীরবে নির্ভিতে ।

যার মাধ্যমে কুরিয়ার সার্ভিসের মালিক সামসু উদ্দিন রিয়াদ গড়ে তুলেছেন বিলাস বহুল রাজ প্রসাদ অট্টালিকা,চড়েন টয়োটা ব্যান্ডের বিলাস বহুল ল্যান্ড ক্রুজার প্যারেডো গাড়িতে যাহা ইতিমধ্য দেশের প্রথম সারির পত্রিকা গুলোতে এসেছেন।



গত ৩০ মার্চ ২২ ইং বুধবার রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চকবাজারের মদিনা চাঁন সরদার কোল্ড স্টোরেজ এর এ.জে.আর ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি এজে (কুরিয়ার সার্ভিস) অফিস থেকে ২ লক্ষ ১১ হাজার ৬৮০ পিস Pentonix 20 ট্যাবলেট ও ১৮ হাজার পিস Monas 10 ট্যাবলেট ও বিপুল পরিমান প্রাণ নাশক ট্যাবলেট বিপুল পরিমাণ ভেজাল ওষুধ উদ্ধার করেন ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের লালবাগ বিভাগ। এসময় ভেজাল ওষুধের সঙ্গে জড়িত দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।বৃহস্পতিবার (৩১ মার্চ) সকালে গোয়েন্দা লালবাগ বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) রাজীব আল মাসুদ সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, রাজধানীতে একটি চক্র নামিদামি ব্র‍্যান্ডের ওষুধ নকল করে তৈরি করতো। দীর্ঘদিন ধরে তারা এ কাজ করে আসছিল।অসাধু কিছু কুরিয়ার সার্ভিস বাড়তি মূনাফা লাভের আশায় এসব ভেজাল মালামাল বহন করেন।গতকাল রাতে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে রাজধানীতে অভিযান চালিয়ে চক্রের দুজনকে গ্রেফতার করা হয়। আর তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বিপুল পরিমাণ ভেজাল ওষুধ। এসব ভেজাল ওষুধ সেবন করে রোগীরা আরও বেশি সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে।

এ বিষয়ে আজ দুপুরে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত জানান,ডিএমপির গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (প্রধান) এ কে এম হাফিজ আক্তার।



তিনি জানান,চক্রটি দেশের বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিপুল পরিমাণ নকল Pentonix 20, Monas 10 ঔষধ তৈরির কাজে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন।

গ্রেফতারকৃতরা নকল Pentonix 20, Monas 10 পাইকারী বিক্রেতা মোঃ আলী আক্কাস শেখ ও ওয়েস্ট ফার্মাসিউটিক্যালস এর মালিক গিয়াস উদ্দিন আহমেদ।

গ্রেফতারের সময় তাদের হেফাজত থেকে ১০ লক্ষ ৩৪ হাজার ২৮০ পিস নকল Pentonix 20 ট্যাবলেট, ১৮ হাজার পিস নকল Monas 10 ট্যাবলেট, নকল Pentonix 20 ট্যাবলেট তৈরির পূর্ণাঙ্গ ডায়াস সেট ও Pentonix 20 ট্যাবলেট প্রিন্ট করা ৩৪ কেজি ফয়েল পেপার জব্দ করা হয়। যার বাজারমূল্য প্রায় কোটি টাকা।

বুধবার (৩০ মার্চ ২০২২) রাজধানীর চকবাজার, ফকিরাপুল ও চুয়াডাঙ্গার দর্শণা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেফতার ও নকল ঔষধ উদ্ধার করে ডিবি লালবাগ বিভাগের কোতয়ালী জোনাল টিম।



আমাদের ডিবির লালবাগ বিভাগের কোতায়ালী জোনাল টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ৩০ তারিখ চকবাজারের মদিনা চাঁন সরদার কোল্ড স্টোরেজ এর এ.জে.আর ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি (কুরিয়ার সার্ভিস) থেকে ২ লক্ষ ১১ হাজার ৬৮০ পিস Pentonix 20 ট্যাবলেট ও ১৮ হাজার পিস Monas 10 ট্যাবলেট উদ্ধার করে যার গায়ে যথাক্রমে ইনসেপটা ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ, সাভার Manufactured by The ACME Laboratories Ltd, Dhulivita Dhamrai, Dhaka, Bangladesh লেখা রয়েছে। এ ঔষধ সম্পর্কে বিক্রেতা মোঃ আলী আক্কাস শেখকে কাগজপত্র দেখাতে বললে সে বৈধ কোন কাগজ পত্র দেখাতে পারে নাই। জিজ্ঞাসাবাদে সে জানায় নকল ওষধের মূল মালিক গিয়াস উদ্দিন আহমেদ। চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় তার নকল ওষধ তৈরির একটি কারখানা আছে। পরবর্তী সময়ে তাকে নিয়ে ফকিরাপুলের আরামবাগ থেকে গিয়াস উদ্দিন আহমেদকে গ্রেফতার করা হয়।



তিনি বলেন, রমজান ও তৎপরবর্তী ঈদকে কেন্দ্র করে এসব ভন্ড প্রতারকদের দৌরাত্ম বেড়ে যায়। তাদেরকে গ্রেফতারের লক্ষ্যে পুলিশি অভিযান অব্যাহত থাকবে।

গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে ডিএমপির চকবাজার থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে একটি মামলা রুজু হয়েছে।

ডিএমপির গোয়েন্দা লালবাগ বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মোঃ রাজীব আল মাসুদ, বিপিএম এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে কোতয়ালী জোনাল টিমের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার মোঃ সাইফুল আলম মুজাহিদ এর নেতৃত্বে অভিযানটি পরিচালিত হয়।